Di Maria fuori binario: la Juve pensa al sostituto a gennaio

L’esterno argentino non ha convinto nelle prime uscite di campionato e ora è sotto osservazione, il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Premier

Angel Di Maria è riuscito a lasciare un segno indelebile in ciascuno dei maggiori campionati europei cui ha preso parte nel corso della sua carriera sin dalle prime battute, ma non può dirsi tanto fortunato allo stesso modo con la maglia della Juventus in Serie A.

Nelle prime sette è apparso soltanto quattro volte per un totale complessivo di poco superiore ai 180 minuti che, se suddivisi, corrispondono ad appena due gare intere da 90. La sua partecipazione alla manovra offensiva bianconera è stata discreta, nulla di eccezionale rispetto a quanto mostrato in precedenza: una sola rete ed un assist. Complice anche uno stato di forma non ottimale, costellato da due giornate perse per un problema muscolare, e uno stato mentale lontano dal quello di squadra vincente. La sua esplosione per un fallo di reazione nell’ultima disfatta contro il Monza, poi, alimenta ulteriormente qualche dubbio sul suo arrivo. E si pensa già al futuro.

Calciomercato Juve, se Di Maria non convince è spazio a Ziyech

Con un solo anno di contratto e queste premesse, Di Maria potrebbe non restare in bianconero ancora a lungo. Il calciatore potrebbe infatti essere sostituito già intorno alla prima metà della stagione da Hakim Ziyech. L’esterno marocchino non rientra da tempo negli schemi del Chelsea, da poco sotto il comando di una nuova direzione tecnica. La suggestione di mercato potrebbe diventare realtà soltanto attraverso un accordo di prestito presumibilmente oneroso, con eventuale opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Occasione che la Juventus coglierebbe ad occhi chiusi se dovesse riuscire a fare meglio del talento argentino finora al di sotto delle aspettative.