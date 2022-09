Non solo Allegri, “rivoluzione totale” per la Juventus

La crisi dei bianconeri sembra non avere fine. La vecchia signora cade anche a Monza uscendo sconfitta per 1 a 0

I bianconeri, chiamati al riscatto dopo la brutta sconfitta arrivata in casa contro il Benfica in Champions League, cadono sul campo del Monza perdendo per 1-0. Sconfitta pesantissima considerando anche che il club biancorosso non aveva mai vinto in campionato prima della partita di ieri.

Uno dei colpevoli di questa crisi senza fine, è sicuramente il tecnico Massimiliano Allegri. Il giornalista Mario Mattioli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha espresso il proprio pensiero sulla situazione in casa bianconera. Sul tecnico toscano, ha dichiarato che “La Juve non è semplicemente in difficoltà, la Juventus non ha niente che si possa recuperare. Allegri affronta le partite in maniera ironica e superficiale”.

E’ crisi senza fine per la Juventus, ma il colpevole non è solo il tecnico

Il responsabile di questo inizio di stagione tutt’altro che positivo, non è solo mister Allegri. Anche i calciatori, infatti, sono accusati di non dare il 100% in campo e di giocare per conto proprio. Oltre che del tecnico il giornalista Mario Mattioli, sempre ai microfoni di Radio Radio, si è espresso anche sul gruppo squadra aggiungendo che “Cambiare l’allenatore non basterebbe, bisognerebbe fare una rivoluzione come se si fosse a giugno. La squadra semplicemente non c’è, non vedo come la situazione si possa salvare, i giocatori vanno ognuno per conto proprio. Anche se si dovesse pensare di bussare alla società, non vedo nessuno che sia in grado di prendere la situazione in mano e imprimere una svolta in maniera seria e credibile”.

La situazione in casa Juventus continua a peggiorare settimana dopo settimana, ed in questo modo si rischia di andare incontro ad una stagione totalmente fallimentare. Servirà una scossa non solo da parte di Allegri e calciatori, ma anche da parte della società che è chiamata ad intervenire. Ora arriva la sosta per le nazionali e vedremo se questo periodo di pausa, potrà servire ai bianconeri per riordinare le idee ed invertire la rotta di questa stagione fin qui disastrosa.