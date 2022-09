Juventus a picco, la rivoluzione continua con lo scambio in Premier

La crisi della Juventus influenzerà anche il prossimo calciomercato invernale: l’ipotesi di scambio, tutte le cifre e i dettagli

Crisi senza fine per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il crollo in Champions League, è arrivata anche la clamorosa sconfitta di Monza.

La panchina di Allegri, però, è blindata dalle parole nel pre-partita di Maurizio Arrivabene: “Cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. I problemi vanno vissuti a 360 gradi, siamo usciti da anni difficili che hanno pesato su tutti, non solo sul calcio. La responsabilità è far funzionare la società Juventus: far processi o individuare subito il colpevole non aiuta la società a far lavorare la società sul programma”. E ancora: “Allegri non ha solo un contratto, ha un programma da sviluppare nell’arco di 3-4 anni. La stessa cosa vale per me. Si cerca un colpevole? Allora sono io: se le cose non funzionano in un certo modo, è compito mio da amministratore delegato farle funzionare. Servono umiltà, chiarezza e determinazione. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti”. La dirigenza bianconera crede ancora nel progetto a lungo termine affidato al tecnico e, dopo l’estate, in caso di conferma Allegri tornerà ad incidere nuovamente sulle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, occhi su Tielemans

Uno dei cedibili in casa bianconera è Weston McKennie, già sul mercato nelle ultime sessioni. Il centrocampista americano potrebbe diventare un’importante pedina di scambio per Tielemans: in scadenza a giugno, il belga del Leicester è già da tempo sul taccuino della dirigenza della Juve. Entrambi sono valutati circa 25-30 milioni di euro.