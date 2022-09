L’Inter si pente: 100 milioni per il doppio addio

Inizio stagionale da incubo per l’Inter che ha collezionato ancora una nuova sconfitta: ora due giocatori potrebbero dire addio

Una voglia incredibile di tornare a far bene, ma i nerazzurri continuano a collezionare soltanto risultati negativi in Serie A. Sconfitta cocente per la compagine guidata da Simone Inzaghi, che è apparso scontento al massimo della prova dei suoi uomini.

Prestazioni completamente da dimenticare in questo avvio stagionale per Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. Vicini all’addio in estate, sono stati blindati dalla società nerazzurra ma ora si è pentita di questa scelta. A gennaio le cose potrebbero cambiare improvvisamente con 60 milioni per il centrale slovacco e 40 per il difensore italiano, sostituito già nel prim tempo dallo stesso Simone Inzaghi.

Psg e Tottenham continueranno a monitorare la situazione in casa nerazzurra: Skriniar e Bastoni sono stati per diverse stagioni i simboli della retroguardia dell’Inter, ma ora le loro prestazioni non convincono affatto lo stesso allenatore dei nerazzurri.

Inter, due cessioni da urlo

Nella sessione invernale il club nerazzurro potrebbe dire addio ai due giocatori simboli dell’Inter, che sta attraversando un momento di forma completamente negativo. La voglia di rivalsa è tanta, ma per ora non si vede la luce.