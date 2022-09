L’Atalanta sbanca all’Olimpico contro la Roma nel segno di Scalvini

Scalvini manda ko la Roma contro l’Atalanta all’Olimpico: sintesi e tabellino marcatori

L’Atalanta soffre ma porta a casa una vittoria preziosissima all’Olimpico contro la Roma grazie al gol di Giorgio Scalvini.

La squadra di Gasperini gestisce bene il pallone nella prima frazione di primo tempo, trovando la rete con Scalvini che piazza la palla dove Rui Patricio non può arrivare. La reazione dei giallorossi, però, non si fa attendere: Abraham sfiora due volte il pareggio nel finale di primi tempo. Nella prima occasione a tu per tu col portiere non centra la porta di pochissimo, nella seconda trova l’ottima risposta di Sportiello. Il primo tempo si chiude con il vantaggio della ‘Dea’.

Roma-Atalanta nel segno di Scalvini

Nel secondo tempo l’Atalanta, di fatto, pensa solo a difendersi e a proteggere il gol di vantaggio. La Roma vive momenti di profondo nervosismo per un episodio dubbio tra Okoli e Zaniolo, reclamando un calcio di rigore. Mourinho viene anche espulso per le eccessive prot este e la squadra si innervosisce.

Zaniolo va vicino al pareggio, così come Shomurodov che da subentrante ha la ghiotta occasione di pareggiare i conti ma di testa sbaglia. Nel finale Hateboer compie un salvataggio miracoloso che preserva il risultato. L’Atalanta vince 1-0 nonostante l’assedio finale dei giallorossi.