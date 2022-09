Insigne e Bernardeschi, niente playoff: esonero e tecnico italiano

Il Toronto potrebbe salutare il tecnico Bradley in favore di un italiano d’esperienza, dipenderà tutto dalla dirigenza

Incredibile ma vero, la doppia cura tutta italiana formata da Insigne e Bernardeschi non ha risollevato il Toronto FC dal baratro delle ultime posizioni nella Eastern Conference di MLS.

Il club canadese è infatti relegato al penultimo posto con 34 punti su 32 partite giocate, di cui 9 vittorie, 7 pareggi e ben 16 sconfitte. L’ultima rimediata proprio oggi ad opera dell’Orlando City. La mancata centratura dell’obiettivo playoff è dunque stato un duro colpo per la dirigenza a tinte rosse che potrebbe sollevare il tecnico Bob Bradley dall’incarico al termine della Regular Season.

Bradley al capolinea, Mazzarri pronto a subentrare in MLS

Al suo posto alcune indiscrezioni riportano il nome di Walter Mazzarri, reduce da una dura annata al Cagliari culminata poi con la retrocessione in Serie B. Per il tecnico toscano si tratterebbe della seconda esperienza in panchina di una squadra straniera, dopo quella al Watford – in Premier League – nella stagione 2016/2017.