Maldini insiste, ecco il colpo a casa Spalletti: affare da 40 milioni

In vista della prossima stagione, il Milan di Paolo Maldini sogna il grande colpo dalla rivale: pronti 40 milioni sul piatto

La politica ‘verde’ del Milan, quella che ha già portato a Milanello tanti giovani talenti in erba, prosegue inesorabile dalle parti di Via Aldo Rossi. Gli arrivi estivi di de Ketelaere, Thiaw, Vranckx e Dest sono lì a confermare l’assunto. Ogni tanto però anche il club rossonero guarda a giocatori già affermati, ancor meglio se pedine importanti di squadre rivali.

Uno degli obiettivi ‘maturi’ del mercato estivo rossonero – e non solo da quest’anno- è certamente un centrocampista del Napoli gà corteggiato anche da alcune big europee. In vista della prossima stagione, il Dt Paolo Maldini ha in mente una strategia ben precisa per portare l’assalto a casa De Laurentiis.

Maldini insiste per Zielinski: pronta l’offerta da 40 milioni

Avversari nella serata di domenica per un big-match che ha assunto un’importanza ancor maggiore dopo i clamorosi capitomboli di Inter e Juve ad Udine e Monza, Milan e Napoli potrebbero presto battagliare sul mercato. Con delle posizioni già certificate: rossoneri all’attacco, azzurri in difesa del loro patrimonio. Che si chiama Piotr Zielinski. Uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione dei partenopei.

Grazie ad alcuni sacrifici tecnici – ma anche presumibilmente ad un intervento deciso di Gerry Cardinale – la società rossonera è disposta a mettere sul piatto 40 milioni per il centocampista polacco. Col contratto in scadenza nel 2024, Zielinski potrebbe spingere per una nuova esperienza nel blasonato club meneghino.