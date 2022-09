Rottura con Allegri: Nedved sceglie l’erede

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è sempre più in bilico: rottura con Nedved, due nomi per l’eredità

Occhi al futuro. La Juventus sta vivendo una delle stagioni più complesse degli ultimi anni. La squadra non riesce ad ingranare, sia per il gioco che stenta a decollare sia per il doppio ko in Champions League incassato contro PSG e Benfica. In tal senso, i rapporti tra Allegri e parte dei vertici bianconeri pare incrinarsi con il passare dei giorni.

Una vera e propria crepa, mai troppo nascosta, è quella che vede il vicepresidente Pavel Nedved tra i maggiori sponsor per l’esonero del tecnico livornese e la scelte, anche immediata, di un nuovo allenatore che rimpiazzi Allegri.

Addio Allegri: due ex per l’eredità

Due le possibilità che Nedved starebbe sondando, per portare ad una svolta immediata alla guida della ‘Vecchia Signora’. Se l’esonero dovesse arrivare nelle prossime settimane, allora il nome caldo sarebbe quello di un ex juventino. Si tratta di Igor Tudor, tutt’ora alla guida del Marsiglia ma che se si prospettasse l’ipotesi di approdare sulla panchina bianconera, potrebbe decidere di liberarsi. Opzione ben caldeggiata, dunque, dal Vicepresidente della Juventus che spinge per l’addio di Allegri. Se l’ipotesi in corsa porta il nome dell’ex difensore bianconero, un altro grande ex sarebbe il sogno per il 2022/23.

Una stagione del cambiamento, senza Allegri in panchina ma con il suggestivo e clamoroso ritorno di Antonio Conte sotto la Mole. Il tecnico pugliese, ora al Tottenham, è stato più volte vicino a salutare gli ‘Spurs’ ma l’ipotesi di un ritorno in Serie A ed in particolar modo nel club con il quale è esploso (sia da calciatore che da allenatore) può intrigare non poco lo stesso Conte.

Situazione dunque in divenire, con Allegri sempre più in bilico: le intenzioni di Nedved sono chiare, Tudor o Conte per il futuro della guida tecnica bianconera.