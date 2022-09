La Juventus lo offre di nuovo: è l’anticipo per il colpaccio

La Juventus avrebbe proposto nuovamente un calciatore di sua proprietà a un club estero: ‘anticipo’ per il colpaccio la prossima estate

“Ora dobbiamo soltanto stare zitti e lavorare”. Chiaro il messaggio di Massimiliano Allegri, con la Juventus che dovrà stare attentissima a non sottovalutare l’impegno in programma domani contro il Monza. La batosta per mano del Benfica ha già compromesso il cammino dei bianconeri in Champions League, oltre ad affossare l’umore di tutto l’ambiente.

È tempo di reagire, ma bisogna farlo in maniera continua. Senza ulteriori passi falsi di questa portata. La dirigenza bianconera, dal canto suo, ritaglia uno spazio non indifferente anche al calciomercato in ottica futuro. In particolare, si pensa al reparto difensivo, che necessita dell’acquisto di un altro centrale di spessore (considerando che Bonucci è ormai sul viale del tramonto). E qui entra in gioco Arthur Melo: il centrocampista brasiliano è stato prelevato dal Liverpool in prestito con diritto di riscatto – fissato a 37,5 milioni di euro – l’ultimo giorno della sessione estiva dei trasferimenti. Klopp, però, pare abbia già avanzato una netta bocciatura nei confronti dell’ex Barcellona (possibile perfino un clamoroso ritorno a gennaio).

Calciomercato Juventus, ‘anticipo’ Arthur per Gabriel

Di conseguenza, ‘La Vecchia Signora’ si guarda attorno alla ricerca di altre opportunità per la cessione di Arthur. In tal senso, oltre tre al Valencia di Gattuso, va tenuta d’occhio la pista Arsenal, capolista della Premier League interessata al brasiliano nel recente passato. I torinesi avrebbero offerto nuovamente il cartellino del centrocampista ai ‘Gunners’.

Ma non è tutto, perché questo potrebbe trattarsi di una sorta di anticipo per Gabriel Magalhaes in vista della prossima stagione (valutazione sui 35-40 milioni di euro e contratto in scadenza giugno 2025). Il classe ’97 svecchierebbe la retroguardia bianconera e l’operazione sarebbe slegata da quella di Arthur.