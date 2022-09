Juve, colpo prenotato: svolta per giugno

Il calciomercato della Juventus, nel 2023, può vedere una sorpresa per la Juventus di Allegri: svolta improvvisa

Alle spalle la sfida con il Monza, la Juventus approfitterà della sosta per ricaricare le batterie, mentali e fisiche. In vista di un forcing finale che dovrà per forza dare risposte positive sia per il futuro dei bianconeri che per la permanenza di Allegri, torna già di moda il calciomercato.

I bianconeri hanno un elenco lungo di obiettivi che, tra gennaio e giugno, il ds Cherubini spera di concretizzare. Tra questi permane il nome di Jorginho che lascerà con ogni probabilità il Chelsea a parametro zero.

Jorginho alla Juve: così cambia tutto

Il nome di Jorginho è ventilato ormai, da anni, per il centrocampo della Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto la stima verso l’ex regista del Napoli, campione d’Europa l’anno scorso con l’Italia e in scadenza il 30 giugno 2023 con il Chelsea. Per questo Jorginho è un profilo appetito da diversi top club, oltre la Juventus. E per la società bianconera potrebbero esserci cattive notizie visto che il Barcellona, che con ogni probabilità perderà Busquets, secondo quanto riferito dal ‘Mirror’ ha intenzione di puntare proprio sul talento ex Hellas Verona.

Jorginho coglierebbe al volo la possibilità di essere allenato da una leggenda come Xavi ed è per questo che l’opzione bianconera pare destinata a sfumare nei prossimi mesi. Uno scenario che se da un lato penalizza la Juventus, può portare i catalani a liberarsi di Franck Kessie. L’ivoriano, salutato il Milan a zero durante l’estate, può quindi già cambiare casacca e rappresentare una ghiotta occasione per il centrocampo della Juventus.

8 le presenze con 496′ con 1 rete all’attivo in questa prima parte di stagione con i ‘Blues’. Adesso, però, il Barcellona pare davvero orientato a superare la Juventus e piazzare il colpo Jorginho a zero a giugno.