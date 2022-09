Allegri e Mourinho delusi: sfida a due per il colpo a casa Gasperini

Gli allenatori di Juventus e Roma hanno individuato lo stesso profilo per sostituire i rispettivi giocatori, che stanno deludendo

Protagonisti finora di un avvio di stagione differente – la Roma sta facendo il suo in campionato, mentre la Juve fa già i conti con le critiche – José Mourinho e Massimiliano Allegri hanno però in comune l’insoddisfazione per le prestazioni messe in campo da due giocatori che non garantiscono ai due tecnici i risultati sperati.

Rick Karsdorp, che tra le altre cose dovrà operarsi al menisco infortunato nella gara di Europa League contro l’HJK Helsinki, e Juan Cuadrado, il veterano sul quale Allegri aveva riposto alte aspetttative, stanno deludendo. I due allenatori hanno maturato l’idea di un intervento immediato, nel mercato di gennaio, per far fronte a quello che viene ritenuta una falla nello schieramento difensivo delle due squadre.

Allegri e Mourinho si sfidano per il big di Gasperini

Allegri e Mourinho avrebbero curiosamente individuato lo stesso obiettivo come panacea delle difficoltà lamentate sull’out di destra. Il profilo giusto sarebbe Hans Hateboer, l’olandese colonna dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La grande gamba e la duttilità del calciatore avrebbero convinto i due allenatori sulla bontà dell’operazione. Grazie ad Hateboer Juve e Roma potrebbero indifferentemente schierare il calciatore come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, ma all’occorrenza anche come esterno basso in una difesa a quattro.

La valutazione di mercato dell’ex Groningen è pari a 13 milioni. Il contratto è in scadenza a giugno 2024. L’operazione non appare certo tra le più semplici, soprattutto se l’Atalanta dovesse continuare nel suo sorprendente campionato. Che potrebbe nuovamente regalare l’accesso all’Europa, dopo un solo anno di ‘Purgatorio’, alla Dea.