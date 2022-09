Inzaghi non lo vede: intreccio a gennaio con Atalanta e Juventus

A gennaio si riaprirà la finestra di calciomercato e l’Inter potrebbe entrare in un intreccio con Atalanta e Juventus

Sconfitta pesante per l’Inter in casa dell’Udinese, che si conferma ‘ammazza grandi’. Un 3-1 che porta i nerazzurri a incassare la terza sconfitta dopo quelle con Lazio e Milan. La società nerazzurra così inizia a ragionare su come poter cambiare qualcosa all’interno della rosa di Inzaghi a gennaio per migliorarla.

L’Inter potrebbe far partire un intreccio con Atalanta e Juventus in cui sarebbe incluso un difensore che Inzaghi continua a non vedere molto. Triplo affare in inverno.

Calciomercato Inter, de Vrij via a gennaio: Scalvini il sostituto

Il futuro di Stefan de Vrij potrebbe cambiare da qui a gennaio. Il difensore olandese infatti sembrerebbe essere stato messo da parte negli ultimi tempi da Simone Inzaghi, a favore del nuovo arrivo Francesco Acerbi. Il contratto di de Vrij scadrà nel 2023, così l’Inter a gennaio potrebbe anche pensare di monetizzare la sua uscita.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il sostituto dell’olandese potrebbe essere Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta valutato circa 10 milioni, molto bravo palla al piede, infatti può essere utilizzato anche come centrocampista. Con il suo arrivo al posto di de Vrij l’Inter abbasserebbe anche il monte ingaggi. Nel frattempo l’Atalanta potrebbe guardare in casa Juventus per sopperire all’uscita e mettere nel mirino Nicolò Fagioli.