Pedina di scambio per Lautaro: Simeone ha l’asso nella manica

L’Atletico Madrid non toglie dalla lista degli obiettivi Lautaro Martinez: Simeone ha un asso nella manica per soffiarlo all’Inter

Durante il calciomercato è ormai una consuetudine che Lautaro Martinez finisca nel mirino di grandi club europei. Il bomber dell’Inter ha tutte le carte in regola per essere un top player internazionale e per questo i migliori club europei sono pronti a far partire nuovi assalti all’argentino.

In particolare sulle tracce di Lautaro Martinez ci sarebbe ancora l’Atletico Madrid di Simeone, che lo segue da diverso tempo. Per convincere i nerazzurri i ‘Colchoneros’ potrebbero avere un asso nella manica da inserire nell’affare.

Calciomercato Inter, l’Atletico non molla Lautaro: Morata la carta vincente

Lautaro Martinez è sempre uno degli uomini mercato in casa Inter. Il bomber argentino infatti è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui l’Atletico Madrid. L’Inter valuta Lautaro Martinez circa 80 milioni di euro, mentre il club spagnolo avrebbe una soluzione per cercare di soffiarlo ai nerazzurri.

Infatti Simeone potrebbe giocarsi la carta Alvaro Morata, valutato circa 30 milioni di euro dai ‘Colchoneros’. Lo spagnolo sarebbe inserito nell’affare insieme a un conguaglio economico cash a favore dell’Inter. Ma far cedere il club nerazzurro sulla partenza del bomber argentino non sarà facile.