Scambio pazzesco per Leao: proposta da 118 milioni

Rafael Leao è diventato un giocatore totale sotto la gestione di Stefano Pioli al Milan: dice no allo scambio con il top club

Leao ormai è diventato grande: il talentuoso portoghese sembra essere più affidabile rispetto al passato. Il Milan lo vorrebbe blindare, ma in casa rossonera continuano ad arrivare offerte pazzesche per lui.

Un giocatore ormai completo capace di aiutare i compagni anche in fase di non possesso. Rafael Leao è finito nel mirino delle big d’Europa, tra cui tanti club di Premier League. Il Chelsea l’ha provato a strappare negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, mentre anche il Manchester City avrebbe pensato a lui per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Milan, Leao non si muove: no al Manchester City

Lo stesso Pep Guardiola lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo con il talento del giocatore portoghese. Così potrebbe anche proporre uno scambio da urlo inserendo Grealish, che è stato acquistato per 118 milioni di euro dal club inglese dopo il suo exploit all’Aston Villa per tante stagioni. Leao potrebbe così rinnovare il suo contratto con il Milan, ma le cifre per prolungare sono davvero importanti.

Ora il talentuoso portoghese dovrebbe prendere una decisione in vista del futuro: le proposte dall’estero arriveranno in quantità industriale. Ormai è diventato un calciatore davvero totale capace di essere incredibile negli ultimi metri con la sua tipica progressione da urlo.