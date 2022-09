Affare con Marotta, la Juve propone lo scambio tra esuberi

Già a gennaio potrebbe andare a buon fine un clamoroso scambio sull’asse Juventus-Inter: Marotta valuta l’affare

Alle prese coi rispettivi problemi – quelli dei bianconeri sono al momento certamente più acuti – Juventus ed Inter fanno i conti con gl iesuberi presenti in rosa, soprattutto in vista del mercato di gennaio. In attesa che i profili finora deludenti diano un cenno di vita in termini di prestazioni e di collocazione nel progetto tecnico, la sessione invernale di scambi potrebbe essere l’occasione giusta per rifarsi il look.

Nonostante la faraonica campagna acquisti operata in estate, la ‘Vecchia Signora‘ pare non aver risolto le sue difficoltà. Le prime uscite stagionali hanno evidenziato i limiti di taluni giocatori, che ora potrebbero addirittura essere scambiati sul mercato italiano. In quest’ottica non è da escludere un clamoroso affare con l’Inter, dalla quale i bianconeri potrebbero prelevare un calciatore buono per coprire una delle falle nell’undici di partenza.

Scambio Gosens-McKennie, Marotta ci pensa

Weston McKennie non è mai stato tra i preferiti di mister Allegri, che tuttavia nella scorsa stagione lo ha schierato diverse volte da titolare con una discreta resa. Le evoluzioni del mercato estivo avevano portato la dirigenza a considerare una sua cessione nell’ambito di affari più grandi – tipo l’ipotetico arrivo di Zaniolo in bianconero – ma poi nn se n’è fatto più nulla. Ora che l’americano ha iniziato la stagione sottotono, torna in voga una sua partenza. Che nelle idee della Juve potrebbe essere in direzione Milano.

La strategia dei bianconeri prevederebbe la proposta di uno scambio con l’Inter, con Robin Gosens sul piatto dell’affare. La necessità di un esterno sinistro avrebbe spinto il ds Cherubini a cercare lo scambio con la grande rivale. Gosens andrebbe a coprire il buco sulla corsia di sinistra, scarificando l’ex Schalke04 alla causa. Marotta potrebbe valutare lo scambio in virtù del poco feelng tra il tedesco e Inzaghi, che spesso gli preferisce Dimarco. In generale Gosens non è certo incedibile: un tassello come McKennie potrebbe di gran lunga essere più utile nelle rotazioni di centrocampo.