L’ultima offerta dell’Atletico Madrid è svelata, ma Allegri è pronto ad abbracciarlo

Sta succedendo veramente di tutto in Spagna attorno al top player della nazionale francese. E’ bagarre tra Atletico e Barcellona.

La Juventus sta attraversando un momento veramente pessimo e Allegri è su tutte le prime pagine, soprattutto per la sua panchina “basculante”.

I bianconeri sembrano aver bisogno di qualche innesto e gli infortuni sono troppi per poter dare un’identità a una squadra che è uscita sconfitta per due volte consecutive dai match di Champions. Non è mai accaduto nella storia bianconera. Nel frattempo tra Spagna e Francia rimbalzano voci preoccupanti (per la nazionale) e la tempo stesso confortanti per un vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Atletico Madrid e Barcellona infatti sono nel bel mezzo di una bagarre che rischia di proseguire anche in sede giudiziaria se i due club non troveranno una quadra.

Messo da parte da Simeone: Allegri sorride

L’attaccante francese Antoine Griezmann sta vivendo una situazione a dir poco sconfortante all’Atletico Madrid, infatti il fuoriclasse francese sta giocando meno di 35 minuti a partita e rischia persino di non essere convocato per il mondiale in Qatar. L’Atletico Madrid dovrà pagare 40 milioni di riscatto al Barcellona qualora Griezmann superasse (in minuti) la metà delle partite giocate dal club in due anni. I colchoneros non vogliono arrivare al riscatto e il Barcellona dal canto suo ha rifiutato 20 milioni per chiudere la questione. Se tra i due litiganti il terzo gode, potrebbe proprio essere il caso di Max Allegri, al quale Griezmann è sempre piaciuto. I pochi minuti giocati e la situazione di crisi che sta vivendo il giocatore potrebbero convincere sia l’entourage del ragazzo, sia i catalani proprietari del cartellino ad accettare un’offerta “al ribasso”. Allegri ha sicuramente bisogno di rinforzi e la dirigenza potrebbe anche tentare un affondo già nella finestra di mercato invernale.

Simeone nel frattempo continua a impiegare il francese per 30 minuti a partita e si teme possa perdere la condizione all’interno dei 90 minuti di gioco, ma soprattutto c’è il forte rischio che al ragazzo venga preclusa la partecipazione al prossimo mondiale in Qatar, che si disputerà tra circa due mesi.