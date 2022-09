Conte lo strappa all’Inter: ipotesi scambio

Possibile scambio tra Inter e Tottenham: Skriniar a Londra da Conte, in nerazzurro può approdare Cristian Romero

Un possibile scambio sull’asse Milano-Londra: Antonio Conte vuole Milan Skriniar per la sua difesa, ma l’Intere non vuole perderlo a parametro zero come avvenuto con Perisic.

Antonio Conte vuole pescare ancora dall’Inter: il tecnico del Tottenham punta lo slovacco Milan Skriniar per rinforzare il pacchetto arretrato degli Spurs. Questa volta, però, il club nerazzurro non vuole perdere un suo giocatore importante a parametro zero.

Ecco perché l’intenzione della società è quella di blindare il difensore ex Sampdoria con un prolungamento del contratto in essere, la cui scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno. Ecco perché il difensore classe ’95 potrebbe rinnovare il suo contratto con i nerazzurri per poi raggiungere Antonio Conte a Londra.

Calciomercato Inter, scambio di difensori col Tottenham

Attualmente valutato circa sessanta milioni di euro, Milan Skriniar potrebbe andare a Londra per raggiungere Conte sponda Tottenham nell’ambito di uno scambio tra difensori. In nerazzurro, infatti, potrebbe arrivare Cristian Romero, stopper classe ’98 che si integrerebbe alla perfezione nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Bisognerebbe, però, trovare l’accordo sulle cifre che non corrispondono.

Arrivato a titolo definitivo a Londra quest’estate dall’Atalanta, finora Cristian Romero ha raccolto cinque gettoni di presenza con la maglia del Tottenham. Ha giocato tre gare in più Milan Skriniar tra campionato e Champions League con l’Inter.