Milan, non è ancora finita: torna l’incubo inglese

Il calciomercato estivo per il Milan è stato impegnativo ma il prossimo anno potrebbe tornare l’incubo inglese per i rossoneri

Il Milan è partito bene in questa prima parte di stagione. Al momento si trova in testa alla classifica di Serie A con Atalanta e Napoli a 14 punti e in cima al girone di Champions League con quattro punti e un deludente Chelsea. Il merito ovviamente è anche di un calciomercato fatto con intelligenza, senza strafare e riuscendo a tenere tutti i big in rosa.

Proprio quest’ultima parte potrebbe diventare ancora più difficile il prossimo anno. Il club inglese che a lungo ha corteggiato il top player rossonero potrebbe tornare a farsi sotto.

Calciomercato Milan, il Chelsea non si arrende: nuovo assalto a Leao

Durante il calciomercato estivo il Milan è stato bravo a resistere ai tanti assalti per i suoi big. In particolare a quelli per Rafael Leao, con il Chelsea pronto ad arrivare a un’offerta da tre cifre.

La prossima estate però il club inglese potrebbe tornare a farsi sotto per l’attaccante portoghese. Infatti i ‘Blues’ difficilmente eserciteranno la recompra da 80 milioni per Tammy Abraham, mentre un ritorno di Lukaku sembra altrettanto remoto. Così il Chelsea potrebbe decidere di investire su Leao, tornando a spaventare il Milan con offerte importanti.