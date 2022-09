Calciomercato Inter, si libera a giugno: lo attende l’Atletico Madrid

Tutte le big d’Europa stanno già pianificando il mercato invernale e quello estivo del prossimo anno: l’Atletico Madrid piomba sul gioiello di Inzaghi

Gli spagnoli dell’Atletico Madrid non stanno vivendo un buon momento di forma, infatti Simeone e i suoi ragazzi occupano la settima posizione in Liga e sono lontani dalle prestazioni degli scorsi anni.

I colchoneros hanno subito un lento degrado soprattutto nel reparto arretrato e Diego Pablo Simeone sta cominciando a fare delle richieste ben precise alla dirigenza. L’intento è quello di ricostruire una squadra in grado di tenere testa ai cugini del Real e al Barcelona, che attualmente occupano rispettivamente prima e seconda posizione. Reduce da 3 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio, l’Atletico Madrid ha segnato 10 goal e subito 4 reti. Non è un bilancio così drastico, ma Simeone non riesce a trovare continuità. La sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen ha evidenziato tutte le lacune tattiche e mentali che attanagliano i biancorossi, ma oltre a questo mancano alcune pedine di un certo livello in grado di far fare il salto di qualità.

Simeone fa spesa nella difesa di Inzaghi

A giugno del 2023 Milan Skriniar potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Inter e Simeone è alla finestra, in attesa di capire le reali volontà del difensore slovacco. Inzaghi dal canto suo non ha nessuna intenzione di perdere una pedina così fondamentale per la sua difesa e sta pressando la dirigenza dell’Inter affinché possa convincere il giocatore a rimanere. Se da una parte sarebbe impossibile acquistare il difensore, ci sono invece buone possibilità di ingaggio nel caso in cui il ragazzo vada a scadenza.

Da tenere presente comunque la concorrenza del PSG e dei colossi della Premier League, allettati anche dalla scadenza di contratto nel 2023. Lo slovacco al momento percepisce 3 milioni di euro a stagione e non sarà difficile per le pretendenti tentarlo con un’offerta faraonica (PSG). Il difensore gradirebbe la destinazione spagnola, anche se molto dipenderà dalle sorti della squadra per il prossimo anno. Qualificarsi per la Champions League è sicuramente uno dei fattori che Skriniar terrà in considerazione.