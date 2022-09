Juve-Benfica, non solo Champions: colpo a gennaio per Allegri

Proprio dagli avversari della seconda giornata di Champions potrebbe arrivare il colpo chiesto da Massimiliano Allegri

Dopo aver passato quasi tutta l’estate alla caccia dell’occasione giusta sulla corsia di sinistra, la Juve è stata ‘costretta’ a correre ai ripari in altre zone di campo per via del mancato riscatto di Alvaro Morata, per il quale i bianconeri credevano di poterla spuntare in qualche modo, e soprattutto a causa del lungo stop di Paul Pogba.

Ora che dalla cintola in giù tutte le pedine sono andate al loro posto, il problema del terzino sinistro torna d’attualità. Sfumato da tempo il sogno Renan Lodi, mai seguito veramente Kurzawa, la Juve ha visto sfilar via anche Tagliafico. Dal campo, da un incontro di Champions in programma proprio mercoledì 14 settembre, potrebbe però arrivare il profilo giusto.

Allegri stringe per Grimaldo: può arrivare già a gennaio

Nel Benfica gioca infatti Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza di contratto a giugno già corteggiato la scorsa estate. Le trattative per il rinnovo dell’accordo si sono arenate. Il calciatore non intende prolungare col club lusitano, che così si trova in qualche modo costretto a prendere in considerazione l’idea di una cessione anticipata.

Con un valore di mercato pari a 20 milioni, ma con la possibilità di accordarsi ‘a zero’ già da gennaio 2023, lo spagnolo può arrivare all’inizio del nuovo anno per una cifra non superiore ai 15 milioni. La Juve aspetta il momento giusto per portare l’affondo con la società portoghese, certa di poter concludere postivamente l’affare prima della fine di questa stagione.