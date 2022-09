McKennie stroncato: attacco in diretta tv

Weston McKennie è stato preso di mira con numerose critiche per le sue prestazioni: l’attacco diretto in tv

La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi: ancora un pareggio, questa volta con polemiche arbitrali, per la compagine guidata da Massimiliano Allegri.

Un’altra prestazione deludente da parte della Juventus, che è riuscita ad acciuffare il pari soltanto nel finale. Il 3-2 di Milik annullato per fuorigioco, poi, è stato anche oggetto di numerose polemiche arbitrali in mancanza anche di immagini.

La Juventus continua a non produrre un gioco importante creando poche occasioni da gol: ancora un pari deludente per i bianconeri nonostante le polemiche per la rete annullata nel finale. Ci vorrebbe un cambio di rotta già a partire dalla sfida di Champions League contro il Benfica per poi pensare all’ultimo impegno in campionato contro il Monza prima della sosta Nazionale.

McKennie, la critica al centrocampista di Allegri

Francesco Oppini, opinionista a Pressing-lunedì su Italia Uno, ha criticato l’aspetto fisico dei giocatori della Juventus prendendo di mira, in particolar modo, anche Weston McKennie definendo come possa essere il promoter di un’azienda di panini con lo stato di forma attuale. Altri attacchi per la formazione bianconera che non sta attraversando un ottimo momento di forma in questo avvio di stagione. Allegri dovrà valorizzare gli uomini a sua disposizione recuperando il prima possibile i diversi infortunati. Pogba dovrà essere pronto per il Mondiale in programma a fine novembre, mentre Federico Chiesa dovrebbe tornare soltanto a partire da gennaio 2023.