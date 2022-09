Dzeko e Dumfries rilanciano l’Inter: missione Champions compiuta

Netta vittoria dell’Inter targata Inzaghi sul campo del Viktoria Plzen: i nerazzurri si rilanciano in Champions grazie a Dzeko e Dumfries

Inzaghi può sorridere, almeno per il momento. Stasera l’Inter ha rispettato le attese, abbattendo nettamente l’ostacolo Viktoria Plzen (match valido per il secondo turno di Champions League). La gara si è chiusa sul punteggio di 2-0 a favore degli uomini guidati dal tecnico piacentino.

Indubbiamente, si trattava di una partita di gran lunga alla portata sulla carta, ma la massima competizione europea insegna che nessuna sfida è scontata. A maggior ragione se vieni da un periodo non brillante a livello di prestazioni e risultati. E la ‘Beneamata’ oggi è stata sul pezzo per tutti i 90 minuti e oltre, mettendo a referto tre punti fondamentali per il prosieguo del cammino europeo. La contesa si è sbloccata al 20esimo del primo tempo. Assist di Joaquin Correa a Edin Dzeko largo in area di rigore: il bosniaco, di prima intenzione, infila la sfera con un tiro rasoterra che non lascia scampo a Stanek.

Champions League, Viktoria Plzen-Inter 0-2: marcatori e classifica

Nel secondo tempo, minuto 71, viene espulso Bucha, autore di un intervento killer su Barella. L’arbitro in un primo momento opta per il cartellino giallo, ma poi cambia la propria decisione dopo una review al Var. Il raddoppio dei lombardi, al 70esimo della ripresa, lo firma Denzel Dumfries. Durante una ripartenza micidiale dei nerazzurri, Dzeko vede l’olandese a destra e sforna un preciso passaggio sulla corsa dell’esterno. Quest’ultimo raccoglie l’invito e chiude la partita con un diagonale vincente. Il successo in questione permette all’Inter di guardare ai prossimi impegni con maggior serenità, aspettando di conoscere l’esito di Bayern Monaco-Barcellona, match il cui fischio d’inizio è previsto per le 21:00.

Viktoria Plzen-Inter 0-2: 20′ Dzeko (I), 70 Dumfries (I)

CLASSIFICA Girone C: Bayern Monaco* 3, Barcellona* 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

*Una partita in meno