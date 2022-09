La Juve ne osserva due: colpaccio in difesa

La Juventus si muove con largo anticipo e sonda il terreno per due gioielli in difesa: ecco chi potrebbe arrivare a gennaio

L’ultima giornata di campionato ha lasciato non pochi strascichi e polemiche, per il pari casalingo contro la Salernitana. La Juventus ha tuttavia intenzione di guardare lontano, già alla prossima sessione invernale di calciomercato.

Il club di Andrea Agnelli vede con grande interesse la possibilità di incorporare, a gennaio, almeno un nuovo innesto in difesa. La retroguardia di Allegri non ha convinto ed è per questo motivo che nel mirino sono finiti due talenti protagonisti in Champions League.

Occhi in Germania: la Juventus sui due gioielli di Champions

Questa sera, in occasione del match tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, osservatori della ‘Vecchia Signora’ saranno presenti per studiare da vicino due nomi che fanno gola alla Juventus, già nel mese di gennaio. Occhi su Jonathan Tah, 26enne tedesco già a 600′ in campo con 7 presenze complessive. Il difensore del Bayer Leverkusen piace tanto alla Juventus che potrebbe quindi valutare l’assalto nelle prime settimane del 2023. Non solo Tah, però, sul taccuino degli osservatori juventini.

Edmond Tapsoba, 23enne del Burkina Faso, è il compagno di reparto di Tah con cui sta facendo benissimo. Anche lui titolare inamovibile con 616′ sul rettangolo verde e 7 apparizioni stagioni con la casacca del Leverkusen. Vista l’età che avanza per Bonucci e con Rugani che non ha dato grandi certezze ad Allegri, il grande colpo per la difesa della Juventus potrebbe dunque arrivare dalla Bundesliga.

Da Tah a Tapsoba: gli osservatori bianconeri non hanno dubbi su chi potrebbe approdare alla corte di Allegri nei prossimi mesi.