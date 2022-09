Via libera al tradimento: lo tolgono a Juve e Milan

Juventus e Milan potrebbero dover rinunciare a un importante obiettivo di calciomercato nel 2023: via libera dell’allenatore al tradimento

La 6a giornata di Serie A si è rivelata tutt’altro che una passeggiata di salute per le big italiane. Il Milan è riuscito a portarsi a casa i tre punti dallo Stadio Luigi Ferraris, ma non senza difficoltà. La beffa è stata l’espulsione di Rafael Leao (doppia ammonizione), che sarà dunque costretto a saltare la prossima a San Siro contro l’altra capolista, ossia il Napoli targato Luciano Spalletti.

In termini di risultato è andata peggio alla Juventus, protagonista di una gara assolutamente sorprendente e ricca di ribaltoni. La Salernitana ha sfiorato l’impresa tra le mura dell’Allianz Stadium, anche se le polemiche sul Var hanno praticamente cancellato o quasi le prestazioni delle due squadre sul campo. Quella de ‘La Vecchia Signora’ in particolare, a prescindere dal caos finale, non ha certamente convinto. Domani, in Champions League, ci si aspetta una risposta immediata da parte della truppa di Massimiliano Allegri. Stavolta l’ostacolo si chiama Benfica, vera rivale europea dei bianconeri in ottica secondo posto del girone. Il tecnico livornese è chiamato a dare una svolta, visto l’inizio di stagione complicato. E anche in ambito di calciomercato giungono notizie poco confortanti.

Calciomercato Juventus e Milan, Barcellona-Asensio: via libera di Xavi

Nel recente passato, sia i torinesi che il ‘Diavolo’ si sono interessati in maniera concreta alla spinosa vicenda riguardante Marco Asensio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto giugno 2023 col Real Madrid e, ad oggi, sembra non ci siano le basi per un rinnovo. Il calciatore, infatti, è ai margini del progetto Ancelotti, perciò il prolungamento appare improbabile. I costi comunque elevati impedivano a Juve e Milan di tentare l’assalto nelle scorse settimane, ma a parametro zero il discorso cambierebbe.

Attenzione, però, alla clamorosa pista Barcellona. Stando a quanto riferisce il noto giornalista Eduardo Inda, l’opzione Camp Nou sarebbe una reale possibilità per il futuro del classe ’96, gestito dal potente procuratore Jorge Mendes. Non è tutto: mister Xavi pare abbia già dato il via libera all’operazione in questione. Nel caso tale scenario dovesse verificarsi, parleremmo di un tradimento alquanto rilevante. Juventus e Milan sono avvisate.