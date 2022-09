Inzaghi trema: Zhang può cederlo per 69 milioni

Dall’Inghilterra arrivano voci che non piaceranno molto ai tifosi dell’Inter, tantomeno a mister Simone Inzaghi: può andare via già a gennaio

Il calciomercato inglese, nonostante la finestra sia chiusa dal 1 settembre, è sempre in fermento. Infatti secondo i tabloid d’oltre Manica Tottenham e Liverpool starebbero già pianificando le operazioni di mercato per la finestra invernale di gennaio.

L’Italia è uno dei Paesi dove poter attingere e nella fattispecie le due inglesi sono pronte a bussare in casa Inter. Simone Inzaghi rischia di perdere un pezzo pregiato del proprio centrocampo, anche perché sembra che Zhang abbia aperto le porte a una eventuale cessione in caso di un’offerta congrua da parte degli acquirenti. Al momento sono le squadre di Premier League a poter investire ingenti somme sul mercato e Antonio Conte potrebbe scippare il giocatore che dopo la vittoria sulla Juventus nella stagione 20/21 ha definito “perfetto per ogni situazione”. L’allenatore del Tottenham però dovrà fare i conti con la concorrenza di Klopp e del suo Liverpool.

Sfida Conte Klopp per il gioello dell’Inter

I centrocampisti del Tottenham al momento sono Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp e Yves Bissouma, i quali si contraddistinguono per la loro laboriosità e capacità di interdizione. Sono tutte pedine abili nella transizione tra le due fasi e proprio per questo Conte farebbe carte false per Nicolò Barella. Negli Spurs infatti manca un centrocampista in grado di segnare e fornire assist, oltre a possedere le qualità sopra citate. Il centrocampista venticinquenne fino ad ora ha totalizzato 141 presenze, andando a segno per 12 volte e contribuendo ad altri 37 goal grazie alle sue assistenze. Un centrocampista da 49 goal è proprio quel che manca all’allenatore pugliese.

La dirigenza dell’Inter ha rifiutato già le avances del Tottenham in passato, ma ora sembra disposta a sedersi al tavolo a fronte di un’offerta pari o superiore ai 69 milioni di euro. Conte tuttavia dovrà fare i conti con il Liverpool, che potrebbe inserirsi prepotentemente nell’affare seguendo le volontà di mister Klopp.