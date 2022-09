Ripetizione Juventus-Salernitana, errore tecnico: cosa dice il regolamento

Un finale rovente per Juventus-Salernitana: dal gol annullato a Milik alle varie espulsioni, ma cosa dice il regolamento?

Ci potrebbe essere l’errore tecnico dopo l’annullamento del gol a Milik per il possibile 3-2 della Juventus contro la Salernitana. Da capire ancora come la posizione di Candreva possa o meno mantenere in gioco lo stesso Bonucci. Al momento non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte dell’AIA aspettando così le dichiarazioni di Rocchi.

Il gol di Milik per il possibile 3-2 è stato annullato per la posizione di fuorigioco di Leonardo Bonucci, ma in molti non sono d’accordo: inoltre, è da capire anche quella di Candreva che potrebbe mantenere in gioco lo stesso difensore bianconero. In tanti hanno parlato anche di errore tecnico, ma nel regolamento non sussiste questa dinamica se un gol viene convalidato in fuorigioco o viene annullato un gol non in fuorigioco.

Al momento non c’è stata ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’AIA per capire la decisione del direttore di gara all’Allianz Stadium. Un motivo in più per aspettare prima le dichiarazioni di Rocchi per chiarire ogni dinamica possibile del gol annullato di Milik per il possibile 3-2 della Juventus. La posizione di Bonucci sul colpo di testa dell’attaccante polacco è stata considerata attiva, ma i tifosi bianconeri sono davvero infuriati per quanto accaduto.

Juventus-Salernitana, cos’è successo nei minuti finali?

La ripetizione della gara per errore tecnico avviene quando c’è una influenza sostanziale sul regolare svolgimento della gara, ovvero sul titolo sportivo della gara stessa e/o ne influenzano il risultato. Infine, tutti gli errori dovrebbero essere anche scritti dall’arbitro sul rapporto di gara stesso o dagli assistenti, del quarto uomo o su un supplemento dello stesso. Nelle prossime ore si continuerà a discutere degli episodi arbitrali in Juventus–Salernitana: soltanto le dichiarazioni ufficiali dell’AIA potrebbero mettere tutti d’accordo, ma non sarà assolutamente facile.