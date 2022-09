Gioiello a gennaio, dipende da Origi: occasione Milan

Il Milan non si ferma e guarda già al prossimo calciomercato invernale: rispunta il big, adesso dipende tutto da Origi

Il successo sulla Sampdoria, annesso al passo falso dell’Atalanta, lancia il Milan al primo posto in classifica a pari punto proprio con la ‘Dea’ ed il Napoli. Domenica alle 20:45 a San Siro arriva proprio la squadra di Spalletti: un big match che dirà molto sulla stagione dei rossoneri.

Stagione che, inevitabilmente, tornerà a passare dal calciomercato a partire da gennaio 2023. Da valutare i possibili cambiamenti: uno su tutti, se dovesse continuare a rimanere un oggetto misterioso, quello riguardante Divock Origi.

Maldini pesca in Spagna: big scaricato

Secondo quanto riferito da ‘Sport‘, in casa Barcellona sembra persistere la ‘lista nera’ che Xavi ha fatto in estate e che vede adesso quattro nomi, tra i prossimi addii alla squadra catalana. Profili come Pique e de Jong che non rientrano nelle scelte future di Laporta, così come Jordi Alba accostato all’Inter nelle ultime ore del mercato estivo. Chi con ogni probabilità dirà addio al Barcellona già a gennaio è un vecchio pallino di Milan e Juventus è Memphis Depay. L’olandese è in scadenza nel 2023 e fino a questo momento ha collezionato solo 72′ in 2 presenze complessive agli ordini di Xavi. Maldini fiuta l’affare ma servirà un addio: ed in questo caso, andrà valutato attentamente il percorso di Origi.

Arrivato a zero dopo l’avventura al Liverpool, il centravanti belga ha accumulato solo 81′ in appena 4 apparizioni. Infortuni o scelte tecniche, lo spazio sembra già adesso estremamente ridotto (ad inizio 2023 dovrebbe rientrare anche Ibrahimovic). Se Origi non dovesse cominciare a convincere, a suon di prestazioni e gol Pioli e la dirigenza campione d’Italia, allora potrebbe essere subito sostituito proprio da Depay.

L’ex Lione arriverebbe per un piccolo indennizzo: adesso è tutto da decidere, il futuro di Origi strettamente legato a quello di Depay, per il Milan.