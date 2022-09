Il Var non cancella l’AllegriOut: c’è la data della decisione

Il rocambolesco pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana non ha salvato il tecnico dalle critiche: decisive le prossime gare

Poteva, e forse sarebbe dovuta essere, una gara tranquilla. Da archiviare con la giusta fame e la giusta concentrazione in vista dell’importante impegno in Champions League contro il Benfica. Invece si è trasformata in un incubo. In un match che la Juve ha rischiato seriamente di perdere e che alla fine avrebbe anche vinto, se non fosse stato per la discutibile ricostruzione del VAR, che ha annullato il 3-2 di Arkadiusz Milik.

Resta il fatto, e questo è ben evidenziato da parecchi tifosi sui social, che la Juve era andata sotto di due gol nei primi 45′ contro la Salernitana. La figura del tecnico Allegri è tornata in discussione sia durante il match che al fischio finale: la Juve accusa già un ritardo di 4 punti dalle prime della classe. L’incubo di rivivere la stessa stagione dello scorso anno aleggia nella mente degli affezionati bianconeri. Come se non bastasse, alle porte c’è l’importante gara spartiacque contro il Benfica, “la più importante di tutto il girone” per stessa ammisione dell’allenatore. Anche la partita successiva, quella all’U-Power Stadium contro il Monza,. La situazione si fa bollente, come si evince dall’hashtag #Allegriout, tornato in tendenza su Twitter.

#Allegrout, tifosi bianconeri scatenati sui social

L’errore del Var di ieri sera è il più grave mai visto in epoca Var.

Questo però non deve distogliere l’attenzione da quelle che sono le macerie che la Juventus sta disseminando sotto i propri piedi.

Bisogna agire prima che sia troppo tardi.#JuventusSalernitana #Allegriout — jB_Heisenberg (@politovic94) September 12, 2022

la cosa migliore della serata di ieri sera allo stadium? La squalifica di allegri Che vuol dire?:Vittoria la prossima partita con un buon gioco, speriamo venga squalificato per almeno tre quattro giornate….#AllegriOut — MauPan (@RusPan72333006) September 12, 2022

#AllegriOut Negli ultimi 3 anni la pandemia ha messo in evidenza scelte scellerate della società rovinando tutto quello fatto prima. Mandar via Allegri, Mandar via Sarri, fare contratti milionari. E l’ultimo sicuramente sta bloccando l’umana scelta di cambiare tecnico. — Gianluigi (@Gianlui78807380) September 12, 2022

I want #AllegriOut.I have asked for it several times. Allegri being the bigger problem doesn’t rule out Fagioli being a shit player. pic.twitter.com/WpO7ZllJ6x — Orsato Fan (@Saeed_Juventino) September 12, 2022

Esatto pensavo di essere il solo “juventino” a chidere le dimissioni! Qui se chiedi le dimissioni del mister #Allegri dopo l’errore arbitrale di ieri sera non sei juventino! 2 vittorie su 7 incontri ufficiali #AllegriOut #JuveSalernitana — angelo rifino (@RifinoAngelo) September 12, 2022