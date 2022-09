Bonucci salva la Juve in extremis: caos nel finale, rissa e quattro espulsi

Gara incredibile all’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana: Leonardo Bonucci salva Massimiliano Allegri nel finale, quattro espulsi

Serata pazzesca, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La domenica della sesta giornata di Serie A termina con un match a dir poco sorprendente, in cui è successo davvero di tutto. La Juventus si è resa protagonista di una prestazione complessivamente deludente contro la Salernitana di Davide Nicola tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Prova assolutamente negativa soprattutto nel primo tempo. Non a caso, a sbloccare il risultato è la compagine granata con l’ex Antonio Candreva. Mazzocchi sfrutta un errore banale di Cuadrado e serve in mezzo all’area un cross teso, che l’esterno italiano spinge in rete. Nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, poi, l’arbitro Marcenaro concede un calcio di rigore a ‘La Vecchia Signora’ per un tocco di mano di Gleison Bremer. Sul dischetto si presenta Piatek, abile a spiazzare Perin e allungare il vantaggio dei campani.

Serie A, Juventus-Salernitana 2-2: marcatori e classifica

Nella ripresa i torinesi accorciano subito le distante (al 51esimo) grazie al colpo di testa vincente di Bremer, che rimedia in parte allo sbaglio precedente. Nel finale succede davvero di tutto: i bianconeri riescono ad acciuffare Dia e compagni con la rete a firma Leonardo Bonucci. Vilhena stende ingenuamente Alex Sandro in area e il direttore di gara assegna il penalty ai padroni di casa. Il capitano bianconero si fa ipnotizzare da Sepe, ma sulla ribattuta agguanta l’agognato pareggio.

Dopodiché viene annullato, dopo una review al Var, il gol del 3-2 di Arkadiusz Milik, per posizione di fuorigioco giudicata attiva dello stesso Bonucci. Minuti infuocati e alquanto caotici, che sfociano in una vera e propria rissa in campo. Il risultato sono ben quattro espulsi: Milik (doppia ammonizione), Cuadrado, Fazio e anche Massimiliano Allegri a causa delle accese proteste. Tanta insoddisfazione tra i tifosi della Juventus: il tecnico livornese ora sarà chiamato a riflettere ampiamente in vista delle prossime sfide.

Juventus-Salernitana 2-2: 18′ Candreva (S), 45+5′ rig. Piatek (S), 51′ Bremer (J), 90+3′ Bonucci (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Inter 12, Lazio 11, Roma* 10, Juventus 10, Torino 10, Salernitana 7, Fiorentina 6, Bologna 6, Sassuolo 6, Hellas Verona 5, Spezia 5, Empoli* 4, Lecce 3, Cremonese 2, Sampdoria 2, Monza 1.