“Ex calciatore”: lo ‘cacciano’ dalla Juve, sono tutti d’accordo

Le critiche dei tifosi si abbattono su un calciatore della Juventus, in campo stasera contro la Salernitana: “Ex calciatore, che imbarazzo”

Ci si aspettava una serata diversa rispetto a ciò che abbiamo visto fino ad ora. La Juventus è in svantaggio all’Allianz Stadium contro la Salernitana targata Davide Nicola. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono resi protagonisti di un primo tempo letteralmente pessimo, subendo più volte gli attacchi della compagine granata.

Tra i calciatori che hanno deluso maggiormente c’è di sicuro Juan Cuadrado, oggi vice capitano vista la presenza in campo di Leonardo Bonucci. Il colombiano, visibilmente sotto tono, ha commesso un errore grave nell’azione del primo gol degli ospiti campani. Buco incredibile dell’ex Fiorentina, che salta di testa ma manca clamorosamente l’impatto con la sfera.

Juventus-Salernitana, tifosi contro Cuadrado sui social

A quel punto, Mazzocchi è libero di sfondare sulla sinistra e servire un cross teso in mezzo all’area, spinto in rete dall’ex Candreva. Tantissimi tifosi bianconeri, a dir poco scatenati sui social, non hanno perdonato l’esterno classe ’88, mostrando tutto il loro disappunto per la sua prestazione. Di seguito alcuni dei numerosi commenti su Twitter.

Che imbarazzo Cuadrado — toni alfano (@AlfanoToni) September 11, 2022

Cuadrado è in fase MLS inoltrata — Rabiotmachia⛔️ (@rabiotmachia) September 11, 2022

Cuadrado si deve togliere la maglietta e uscire dal campo! INDECOROSO. — KingSport (@KSport24) September 11, 2022

Cuadrado peggior sciagura mia capitata nella storia della Juventus dopo Allegri — Shinji “ciao da Avsim” (@missionaryshin) September 11, 2022

Cuadrado da inizio campionato sembra un ex calciatore — Perché la Juve è la Juve 🇮🇹🦓🦓🦓⚽⚽⚽🇮🇹 (@DGJjUVENTINODOC) September 11, 2022

Si può dire anche che Cuadrado è un ex giocatore ? E che Kean non lo è mai stato? #JuveSalernitana — ıllıllı⚪️⚫️G͙A͙E͙T͙A͙N͙O͙ ⚪️⚫️ıllıllı (@DonTano1979) September 11, 2022