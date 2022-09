Allegri trema, emergenza totale: altro big a rischio

Scatta l’emergenza in casa Juventus, in vista dei prossimi impegni: si ferma anche un altro centrocampista

Questa sera la Juventus affronterà la Salernitana di mister Nicola, all’Allianz Stadium, per provare a tenere il passo di Milan e Napoli (in attesa di Atalanta-Cremonese). I bianconeri sono reduci da cinque punti nelle ultime tre giornate di Serie A, inframezzate dal ko europeo contro il PSG.

L’emergenza bianconera scatta soprattutto in mediana, come viene riportato oggi da ‘Tuttosport’.

Allegri preoccupato: scatta l’allarme

I giovani Miretti e Fagioli potrebbero dunque trovare spazio contro i granata: il vero problema pare, tuttavia, essere la sfida di Champions League contro il Benfica. Con la Salernitana Allegri dovrà rinunciare sia a Manuel Locatelli, per il quale si studia il rientro settimana prossima nella trasferta di Monza, che ad Adrien Rabiot. Il francese, dopo la botta alla caviglia che lo ha costretto a saltare la Fiorentina, ha accusato altri piccoli fastidi e stasera non ci sarà. Il rischio più grosso, però, è tra pochi giorni.

Allegri trema perchè è certo dell’assenza dell’ex milanista contro il Benfica: si spera in un quasi miracolo affinchè Rabiot non dia pure lui forfait. L’emergenza in mediana, visto il lungo infortunio di Pogba, pare dunque diventare sempre più allarmante. Dagli ambienti della Nazionale francese, dove vengono monitorati i giocatori in vista delle imminenti convocazioni, filtra inoltre un pò di ansia per quanto riguarda le condizioni fisiche di Rabiot.

Saranno quindi ore calde per decifrare le sorti della mediana di Allegri. La Juventus spera nel recupero last minute di Rabiot, in una di quelle sfide che può essere già decisive per il prosieguo in Champions League della ‘Vecchia Signora’.