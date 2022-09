Zaniolo tra rinnovo e Juventus: svolta in arrivo, spunta la data

Il futuro di Nicolò Zaniolo inizia a essere decifrato: tra domanda e offerta, Juve alla finestra: la Roma ha già deciso

“Ci manca Zaniolo”. Tra le parole di Josè Mourinho, dopo il sorprendente ko in casa del Ludogorets, torna prepotentemente il nome del 22 giallorosso. Un profilo essenziale, fondamentale, nelle dinamiche di gioco disegnate dallo ‘Special One’ che proprio grazie alla rete di Zaniolo, pochi mesi fa, ha festeggiato la Conference League.

Adesso, però, in casa Roma è tempo di guardare al futuro ed il contratto del gioiello rimane in scadenza 30 giugno 2024. Tiago Pinto ed il club hanno già preso una decisione sul modus operandi che riguarderà il rinnovo del fantasista giallorosso.

Rinnovo Zaniolo, Juve alla finestra: c’è la data

Secondo quanto riferito da ‘IlRomanista’, Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo, ed il ds Tiago Pinto ne hanno già parlato. Ad agosto a Milano, nelle concitate ore di mercato, il discorso sul possibile prolungamento di Zaniolo è già stato accennato, pure senza cifre specifiche. L’intenzione di rinnovare c’è da ambo le parti, adesso bisognerà far coincidere i numeri. La richiesta di Zaniolo è di 4 milioni più bonus (molto vicina ai 4 netti per cinque anni che, si vocifera da tempo, la Juventus avrebbe ‘promesso’ al suo agente), la Roma non va oltre i 3 più bonus (tra semplici e complessi).

La certezza è che la Roma spingerà per il 2027 come prossima scadenza contrattuale: non è inoltre escluso che il calciatore spinga per l’inserimento di una clausola rescissoria. Ma quando si comincerà a sedersi ad un tavolo, dando l’effettivo via alla trattativa? Il giocatore dovrebbe rientrare al massimo il prossimo 18 settembre contro l’Atalanta. Solo successivamente, in concomitanza con la sosta per le nazionali, Vigorelli incontrerà Tiago Pinto per iniziare ad costruire la trattativa.

Non sarà facile trovare un accordo: il contratto da 6,5 milioni di euro lordi a stagione di El Shaarawy, in scadenza a giugno, può dare nuova forza economica ai giallorossi nell’affare Zaniolo.