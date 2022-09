Il Milan sorride, Ancelotti si ‘accontenta’: Perez ha frenato il super colpo

Il calciomercato di Milan e Real Madrid non si è intrecciato durante la scorsa sessione: Ancelotti ci ha provato

La sofferta vittoria sulla Sampdoria mantiene il Milan ai vertici della Serie A. I rossoneri, reduci da una oculata sessione di calciomercato estivo, hanno però rischiato di vedere l’addio di una delle pedine insostituibili per Stefano Pioli.

Carlo Ancelotti aveva infatti messo nel mirino il gioiello della squadra campione d’Italia, da portare subito al Real Madrid. Il retroscena è clamoroso: decisivo Florentino Perez.

Colpo Tchouameni: il Milan ‘ringrazia’ Perez

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, il Real Madrid avrebbe valutato un acquisto di assoluto spessore durante l’ultima sessione di calciomercato, sfumato prima che potesse svilupparsi. ‘Carletto’ ha messo gli occhi in casa Milan dove uno degli assoluti protagonisti della stagione dello scudetto e pilastro insostituibile dell’attuale undici di Stefano Pioli, era tra le priorità del tecnico dei ‘Blancos’. Si tratta di Sandro Tonali, per il quale l’allenatore aveva pronti 40 milioni di euro. Un acquisto di sicuro valore, anche in ottica prospettiva visto che il rossonero è un classe 2000.

La ferma volontà di Florentino Perez di puntare su Aurelien Tchouameni, già adocchiato sin da quando c’era Zidane a sedere sulla panchina delle ‘Merengues’, ha avuto la meglio. Ed il club di via Aldo Rossi, Pioli in primis, se la ride. Con la Sampdoria è arrivata l’ennesima prestazione maiuscola del gioiello ex Brescia che nelle scorse ore ha anche firmato il rinnovo, con adeguamento di stipendio, fino al 30 giugno 2027.

In ogni caso, la volontà del Milan è sempre stata chiara e anche di fronte a 40 milioni, Maldini e Massara avrebbero declinato la proposta di Ancelotti. Tonali, dunque, resterà ancora a lungo in rossonero: con buona pace di Ancelotti che ha dovuto ‘accontentarsi’ di un talento, diverso, come quello di Tchouameni.