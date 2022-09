Scambio e cash: Maldini fa tremare Inter e Juve

Il MIlan guarda già al prossimo calciomercato invernale, con un colpo di assoluto spessore in canna: Maldini vuole provarci

La vittoria, sofferta, contro la Sampdoria dà nuovo slancio al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri tornano di nuovo in vetta, al pari del Napoli, in attesa di conoscere il risultato di Atalanta-Cremonese.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed il ‘Diavolo’, in tal senso, ha già le idee chiare per la sessione invernale di gennaio. Maldini e Massara hanno già individuato le zone del campo nelle quali intervenire: spunta un obiettivo di Inter e Juventus.

Inter e Juve, rischio beffa: accelerata rossonera

Il club di via Aldo Rossi vuole agire anticipando la concorrenza. Paolo Maldini guarda con grande interesse ad uno dei nomi che, da mesi, affolla i pensieri di Marotta e Cherubini per rinforzare la corsia mancina di difesa. Si tratta di Alejandro Grimaldo, corteggiato anche dal Barcellona ed in scadenza con il Benfica il prossimo 30 giugno. Il laterale spagnolo, classe 1995, potrebbe diventare un concreto obiettivo per il suo di vice Theo Hernandez. Ed il Milan, da questo punto di vista, proverà a fare un tentativo nelle prime settimane del 2023. L’idea rossonera è quella di provare ad imbastire uno scambio, affiancato da un conguaglio cash, per convincere il Benfica a lasciarlo partire a stagione in corso.

Valutato circa 10 milioni di euro, il Milan metterebbe sul piatto Ballo-Tourè come parziale contropartita al club lusitano. Inter e Juventus restano alla finestra, pronte ad approfittarne a zero da giugno. Non è detto, però, che i bianconeri non affianchino il Milan provando ad arrivare a Grimaldo già nel prossimo mercato invernale.

Grimaldo, in questa stagione, ha già collezionato 11 presenze, 989′ in campo con la maglia del Benfica con cui ha segnato 1 gol e firmato 3 assist vincenti.