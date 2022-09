Gioiello in Serie A: la Juve sacrifica Rugani

La Juventus lo vuole prendere già a gennaio: Rugani la carta per lo scambio vincente durante il calciomercato invernale

Quella appena trascorsa è stata un’estate bollente per i colori bianconeri. Dagli addii di Dybala e Chiellini all’approdo di innesti di assoluto spessore per la gioia di Allegri: Di Maria, Bremer, Paredes, Pogba e Milik su tutti.

Adesso, però, c’è da fare i conti con le operazioni di calciomercato che già il prossimo gennaio possono portare all’allenatore livornese forze fresche in vista del forcing finale per la corsa scudetto.

Rugani torna all’Empoli: scambio già a gennaio

E nei piani della ‘Vecchia Signora’ vi è chiaramente anche quello di lasciare partire gli esuberi di lusso. Chi, con Allegri in panchina, difficilmente verranno impiegati dal tecnico bianconero nell’immediato futuro. Tra questi c’è Daniele Rugani, centrale classe 1994 che fino a questo momento ha collezionato una sola presenza a 90’ sul rettangolo verde. Ecco perché l’ex Empoli potrebbe fare le valigie per tornare a ‘casa’, già a gennaio. Lo scambio che hanno in mente i dirigenti bianconeri, a gennaio, riguarderebbe appunto Rugani, il cui cartellino è attualmente valutato circa 3-4 milioni.

Il difensore potrebbe fare ritorno ad Empoli, dove è esploso calcisticamente, con la Juventus interessatissima ad uno dei gioielli della società toscana. Occhi puntati su Fabiano Parisi, terzino mancino che ha già collezionato 6 presenze stagionali con una rete all’attivo. Classe 2000, l’Empoli lo lascerebbe partire per non meno di 15 milioni di euro. Ecco perché il cartellino di Rugani, più un eventuale conguaglio cash, possono essere decisivi per il buon esito della trattativa nelle prime settimane di gennaio.

L’idea è quindi sul tavolo, pronta ad essere sviluppata dal ds Cherubini dopo capodanno: a gennaio Parisi potrebbe vestire la maglia della Juventus con Rugani di ritorno ad Empoli, a sette anni dal suo addio ai toscani.