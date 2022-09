Dumfries via dall’Inter: lanciata la proposta di scambio

L’esterno destro potrebbe dire addio alla causa nerazzurra la prossima estate, Ten Hag si gioca la carta dello scambio

Sebbene ci siano diverse note negative da poter sottolineare di questo inizio di stagione dell’Inter, quasi irrigiditasi di fronte alle big, Denzel Dumfries si salva tra le poche conferme positive.

Tra tutti i nerazzurri presenti in rosa è ancora sul gradino del podio per il numero di occasioni da gol create, ad un passo dal suo compagno di squadra Lautaro che fa quello di mestiere. Per un corridore di fascia, insomma, è più di quanto ci si possa aspettare. L’ennesima conferma di un calciatore dalle grandi qualità, in crescita costante, che piace però anche all’estero. Oltre alle avances del Chelsea nella conclusa sessione estiva di mercato, anche il Manchester United sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con l’Inter per il suo trasferimento il prossimo anno.

Calciomercato, Ten Hag fa la sua mossa per Dumfries

L’olandese potrebbe cambiare colore di maglia nel caso in cui venisse accettata la proposta di scambio lanciata direttamente dal tecnico Ten Hag, suo grande estimatore. Sul piatto c’è il cartellino di Diogo Dalot, ex Milan, relegato spesso a fungere da turnover. Ambidestro ed ambivalente sulle fasce, il portoghese sarebbe un’alternativa che tuttavia Inzaghi non preferirebbe avere con sé per il futuro. Dumfries resta dunque la priorità.