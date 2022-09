Regina Elisabetta, UFFICIALE la decisione della Premier League

Anche la Premier League si adegua al lutto nazionale di 10 giorni proclamato dopo la morte della Regina Elisabetta II

Una nazione intera, anzi un Regno intero, e forse anche il resto del mondo, sono sotto shock per la morte della Regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre all’età di 96 anni. Dopo la proclamazione del lutto per 10 giorni in tutto il Regno Unito, si attendeva una presa di posizione dallo sport britannico.

La Premier League, attraverso i suoi canali ufficiali, ha emesso una nota con cui dà evidenza delle decisioni prese riguardo alle gare di campionato che si sarebbero dovute svolgere nel weekend.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022