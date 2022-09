Che tegola per Spalletti: il comunicato UFFICIALE del Napoli su Osimhen

Il club azzurro ha dato evidenza delle condizioni di Victor Osimhen, uscito nel primo tempo nella sfida contro il Liverpool

Nella festa azzurra del ‘Maradona‘, quella vissuta mercoledì sera grazie al roboante 4-1 inflitto al Liverpool, c’era una nota stonata per la quale un po’ tutti sono entrati in fibrillazione: l’infortunio occorso a Victor Osimhen, uscito al 40′ del pirmo tempo.

In attesa degli esami strumentali di rito, tutti – Luciano Spalletti compreso – sono stati col fiato sospeso in attesa della diagnosi. Nella mattinata odierna il Napoli ha rotto gli indugi, emettendo una nota ufficiale. Non si tratta certo di buone notizie per la compagine partenopea.

Napoli, il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Osimhen

“Napoli: lesione di secondo grado per Osimhen. Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie“, si legge nella nota ufficiale del club.

Trattandosi di una lesione di secondo grado, il nigeriano dovrà star fuori almeno un mese. Esiste il rischio che lo stop diventi addirittura di 40 giorni, ma questo lverrà chiarito nelle prossime settimane, in base anche al recupero del calciatore. Il ritorno in campo di Osimhen in Serie A è quindi previsto per la sfida contro il Bologna in programma il 16 ottobre.