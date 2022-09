La Regina Elisabetta è morta, si ferma anche il calcio

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la Premier League e gli altri campionati inglesi si fermeranno durante il prossimo weekend

La Premier League si è detta “profondamente rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II” dopo la notizia della dipartita della sovrana. La lega ha rivolto pensieri e condoglianze alla famiglia reale per la scomparsa di Sua Maestà.

L’intero Regno Unito è in lutto per la dipartita della Regina Elisabetta, morta nelle scorse ore all’età di 96 anni. Anche il mondo dello sport mostrerà il suo rispetto alla sovrana più longeva della storia britannica: questa sera, in occasione delle partite di Europa League, è stato osservato un minuto di raccoglimento, così come avvenuto anche allo stadio Olimpico prima del fischio d’inizio di Lazio-Feyenoord.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022