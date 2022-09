“Imbarazzante”, l’Inter è senza pace

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi: ancora una sconfitta, ora in Champions. Ora c’è preoccupazione

La compagine nerazzurra è al lavoro per dimenticare in fretta l’inizio stagionale completamente da dimenticare. Ancora in sconfitta per l’Inter targata Simone Inzaghi: dopo Lazio e Milan, ecco il secco 0-2 inflitto dal Bayern Monaco.

Un’altra prova da dimenticare per l’Inter che è apparsa fuori fase anche in Champions League. Dopo le sconfitte in campionato contro Lazio e Milan, altri problemi per Simone Inzaghi incassando due gol dal Bayern Monaco senza risultare pericolosi. Così sulle pagine de “Il Corriere della Sera” l’editorialista, Mario Sconcerti, ha riferito il suo punto di vista: “È stata a tratti imbarazzante la differenza sia pure contro un’Inter volenterosa ma impotente. Il migliore forse è stato Mkhitaryan”. Poi ha aggiunto: “Il più inutile Dumfries, né ala né aiuto a centrocampo. Molti errori in ripartenza dell’Inter, ma non c’erano spazi, il Bayern era dovunque”.

Inter, ora c’è qualcosa da fare in più

Le prossime sfide di campionato vanno assolutamente vinte, altrimenti Simone Inzaghi si troverà in balìa delle onde. Al momento è ai box per infortunio Romelu Lukaku, ma lo stesso allenatore nerazzurro può contare su un tandem di tutto rispetto, che ha fatto tanto bene nello scorso anno, come quello composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ora serve una svolta in casa nerazzurra con numerosi problemi a partire anche dall’alternanza dei due portieri, che ha fatto storcere il naso a qualcuno.