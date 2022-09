Allegri ha un solo modo per salvare la panchina: c’è già il sostituto

Non ha alternative Allegri per salvare la panchina della Juventus che intanto ha già individuato il sostituto

Sconfitta al debutto in Champions per la Juventus di Allegri. Troppo forte il Psg trascinato da Mbappe per una formazione bianconera che ha bisogno di tempo per amalgamare i nuovi e ritrovare gli infortunati.

Proprio da Parigi sono però arrivati segnali incoraggianti. Il secondo tempo del ‘Parco dei Principi’ ha fatto ritrovare un po’ di sorriso e rinsaldato la posizione di Allegri. Il tecnico toscano ha vissuto un inizio di stagione complicato: i tre pareggi, soprattutto quelli con Sampdoria e Fiorentina non sono piaciuti. La mancanza di gioco è stata l’accusa ricorrente per l’allenatore che è finito subito sulla graticola.

La Champions ha un po’ placato le polemiche ma Allegri resta comunque aggrappato ai risultati per evitare che le critiche diventino qualcosa di più. Al momento la sua posizione è ancora salda ma è inevitabile che non può fallire il primo obiettivo stagionale: passare il girone di Champions. Non dovesse riuscirci, l’esonero diventerebbe una ipotesi concreto e in questo caso la dirigenza juventina potrebbe orientarsi su un importante allenatore libero su piazza.

Calciomercato Juventus, via Allegri: c’è Tuchel

Dovesse fallire l’approdo agli ottavi di Champions, per Allegri le possibilità di essere messo in discussione sarebbero elevatissime. In quel caso, per la panchina della Juventus potrebbe esserci il nome di Thomas Tuchel, appena esonerato dal Chelsea. Si tratta di un profilo di spessore internazionale che potrebbe avere il compito di guidare la squadra bianconera nel post-Allegri.

Tuchel ma anche Pochettino tra i candidati alla eventuale successione dell’allenatore toscano. Allegri intanto si mostra tranquillo e predica calma. E’ convinto di trovare il bandolo della matassa per far scattare la sua Juventus. Del resto è stato fatto un mercato in linea con le sue richieste ed ora dovrà dimostrare di essere ancora un tecnico vincente. La Champions è il primo snodo: senza gli ottavi, per lui inizierebbero i problemi e Tuchel diventerebbe un logico candidato.