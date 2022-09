Post Lautaro, l’Inter prende la stella: assist di Simeone

Il calciomercato dell’Inter, tra un anno, può passare dall’addio di Lautaro Martinez: proposta clamorosa, c’è la stella dalla Spagna

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dal ko casalingo, in Champions League, contro il Bayern Monaco. I nerazzurri sono adesso chiamati adesso ad affrontare il Torino a San Siro per l’ottavo turno di Serie A. Il prossimo calciomercato estivo rischia di registrare un giro di attaccanti importante, che coinvolgerà probabilmente anche l’Inter.

I nerazzurri, dopo averlo trattenuto, temono di perdere Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è seguito da lontano da diverse grandi società sparse per l’Europa e può quindi davvero dire addio, al termine dell’attuale stagione.

Marotta ci pensa: proposto l’erede di Lautaro

Se l’argentino dovesse effettivamente salutare Milano, allora all’orizzonte si prospetterà un’ipotesi suggestiva per l’attacco di Simone Inzaghi. La volontà del Barcellona pare chiara: il futuro di Antoine Griezmann non sarà alla corte di Xavi. Attualmente in prestito all’Atletico Madrid, il francese non sarà riscattato dai ‘Colchoneros’ ed in tal senso Joan Laporta sta già valutando la sua prossima sistemazione. Griezmann può essere dunque proposto all’Inter, con la pista che si accenderebbe soltanto a due condizioni. La prima, come anticipato, che Lautaro lasci effettivamente la ‘Beneamata’ nell’estate 2023. La seconda, invece, è l’offerta cash che Marotta sarebbe disposto a mettere sul piatto per ‘Le Petite Diable’.

Non più di 20-25 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante francese, classe 1991 ed in scadenza nell’estate 2024 con i catalani. Il Barcellona dovrà dunque sbrigarsi per evitare di perdere a zero un giocatore pagato ben 120 milioni di euro proprio dall’Atletico Madrid, poco più di tre anni fa. L’ultimo scoglio da superare, infine, sarebbe legato all’attuale stipendio percepito dall’attaccante transalpino.

Griezmann, infatti, guadagna oltre 20 milioni di euro a stagione: una cifra che l’Inter non potrebbe mai garantire al nativo di Macon.