Saluta l’Inter: erede gratis a giugno

Il calciomercato estivo ha da poco chiuso ufficialmente i battenti ma l’Inter guarda oltre: ecco il colpo a zero

Non è un mistero che l’Inter di Simone Inzaghi sia stata tra le grandi protagoniste della passata sessione di calciomercato. Lukaku su tutti ma anche Onana, Asllani, Mkhitaryan, Bellanova e infine Acerbi hanno completato una rosa che, già l’anno scorso, ha sfiorato il tricolore.

I piani di Marotta e Ausilio vanno oltre, direttamente all’estate 2023 quando un cambio in mediana pare sempre più probabile.

Inter, Marotta ha scelto il sostituto: arriva a zero

Il giocatore è pronto a lasciare l’Inter durante la prossima estate: l’Inter ha già scelto il sostituto. Chi con ogni probabilità dirà addio all’Inter, tra meno di dodici mesi, è Roberto Gagliardini. Secondo quanto viene riportato da ‘Interlive.it’, l’ex centrocampista dell’Atalanta è in scadenza il 30 giugno 2023 con i nerazzurri e la dirigenza meneghina non ha, al momento, alcun piano per il prolungamento del 28enne bergamasco. Addio gratis, dunque. Ed erede già scelto dalla dirigenza interista che avrebbe identificato in un altro parametro zero il sostituto di Gagliardini.

Fari puntati in Germania dove, in casa Borussia Dortmund, pare ormai finita l’avventura di Mahmoud Dahoud con la squadra giallonera. 26 anni, tedesco ma di origini olandesi, è alla sesta e molto probabilmente ultimo anno con la maglia del Borussia Dortmund.

In questa stagione Dahoud ha collezionato 4 presenze complessive, con 267’ in campo, tra Bundesliga e Coppa di Germania