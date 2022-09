Annuncio in diretta: “Hanno venduto l’Inter”

Altra notizia incredibile in casa Inter: c’è stato l’annuncio in diretta con la possibile cessione del club nerazzurro

Un annuncio in diretta tv: Zhang andrà via con la cessione dell’Inter che avverrà durante i Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

Una notizia che ha fatto già il giro dei social. Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, Elio Corno, durante la diretta tv a TeleLombardia ha rivelato: “Mi hanno riferito che l’Inter è stata venduta per un miliardo di euro, è tutto fatto. L’operazione sarà ufficializzata nella pausa per il Mondiale in Qatar”.

Successivamente ha aggiunto lo stesso Corno ulteriori dettagli per l’operazione da urlo: “Sarà un’operazione finanziaria di grande portata visto che ci sono cifre enormi in ballo. Lo sanno tutti, ma non è stata data ancora alcuna ufficialità sulla trattativa ma è già conclusa”.

Calciomercato, Zhang addio a breve

I tifosi subito hanno commentato la notizia su Twitter non credendo minimamente ad una possibile cessione di Zhang. Elio Corno ha svelato che sarà il primo a parlarne dall’Italia con la sua indiscrezione arrivata direttamente dall’Inghilterra. I sostenitori nerazzurri continuano a non credere a questo scoop di mercato con l’addio di Zhang, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi cedendo completamente le quota al fondo saudita Pif. Elio Corno è sicuro: “Pif saranno i nuovi proprietari che hanno acquistato anche il Newcastle. E’ tutto fatto e confermato. L’Inter è in mano a nuovi proprietari”. Ma nessuno ci crede (per il momento).