Colpaccio da Barcellona: Juve alla finestra ‘grazie’ a Rabiot

Dal Barcellona alla Juventus, i bianconeri studiano lo scambio: può arrivare già nel calciomercato di gennaio

Le scelte di Xavi, in quel di Barcellona, sono state molteplici. La squadra catalana, in vista di un importante rilancio nella stagione appena cominciata, ha cambiato tanto. Il calciomercato estivo ha regalato, su tutti, la firma di Robert Lewandowski.

Ma in casa Barcellona ancora molto potrebbe cambiare e, in vista della sessione invernale di gennaio, la Juventus potrebbe chiamare il patron dei blaugrana Joan Laporta per discutere di un possibile scambio.

Rabiot al Barcellona: scambio choc a gennaio

Non è un mistero che Adrien Rabiot fosse, fino a qualche ora dalla chiusura del mercato estivo, tra i profili in esubero in casa Juventus. Il francese non ha però trovato una nuova sistemazione ed è rimasto a Torino. A gennaio, però, le cose potrebbero cambiare. Il contratto in scadenza la prossima estate spingerà la Juventus a provare a piazzare l’ex PSG. E l’ultima idea porta a Barcellona, visto che Rabiot è stato già accostato ai catalani in passato. La Juventus potrebbe chiedere il cartellino di Ferran Torres, ormai accantonato da Xavi e non più una prima scelta nonostante sia arrivato in Catalogna per 55 milioni di euro dal Manchester City solo lo scorso gennaio.

Un’operazione tuttavia molto complessa soprattutto per i costi. Rabiot, a gennaio, varrà con ogni probabilità 10-15 milioni di euro, a sei mesi dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’ ed il suo stipendio da 7 milioni di euro può essere un ulteriore ostacolo per il Barcellona. Ferran Torres, invece, non partirà per meno di 40-45 milioni: è stato accostato nelle ultime ore anche al Milan.

Lo spagnolo, classe 2000, nell’attuale stagione ha collezionato 3 presenze e solo 99′ in campo: il suo futuro potrebbe essere quindi ben presto lontano dalla squadra di Xavi.