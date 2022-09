Scambio tra un anno col PSG: la Juventus ha la pedina giusta

La Juventus è di scena questa sera sul campo del Paris Saint Germain in una affascinante gara di Champions League per la prima giornata della fase a gironi. Partita suggestiva che può nascondere anche risvolti di mercato

L’ombra della Torre Eiffel, il fascino di Parigi e quello della straordinaria musichetta della Champions League: Paris Saint Germain-Juventus è questo e molto altro. La compagine bianconera allenata da Massimiliano Allegri sta giocando questa sera in terra francese per la prima giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Una gara di cartello che può nascondere però anche alcune interessanti tematiche relative al calciomercato del domani.

PSG e Juve infatti, al netto degli incontro sul campo, spesso e volentieri si sono incrociate al di fuori del terreno di gioco. In particolare nell’ultima estate da Parigi alla corte di Allegri è arrivato Angel Di Maria a parametro zero, mentre a fine mercato è arrivato al fotofinish un grande obiettivo come Leandro Paredes, metronomo argentino ora al centro del centrocampo juventino. L’ex romanista potrebbe però non essere l’ultimo affare sull’asse Torino-Parigi.

Calciomercato Juventus, nel PSG un osservato speciale: suggestione estiva per Verratti

PSG-Juve può essere l’occasione per riallacciare ancora i rapporti già intensi col Paris da parte della società presieduta da Andrea Agnelli. Dopo Paredes in coda al mercato e Di Maria a zero occhio anche alla posizione del centrocampista italiano Marco Verratti per l’estate 2023 quando l’ex Pescara sarà ad un anno dalla scadenza del contratto prevista per il giugno del 2024.

Il centrocampista azzurro è stato più volte in passato accostato alla Juventus, e nell’ultima estate in generale anche ad un addio eventuale al PSG in direzione Manchester City, nel caso in cui i citizens avessero venduto Bernardo Silva. Tutto rimasto una mera ipotesi, ma tra un anno, con la scadenza sempre più vicina e la concorrenza in forte aumento qualcosa potrebbe anche cambiare. Verratti, come noto, è sempre piaciuto alla Juve e potrebbe essere la volta buona col prezzo in calo e le tante scelte di Galtier in mediana dopo gli arrivi di Vitinha, Sanches, Fabian Ruiz e Carlos Soler. La pedina di scambio buona potrebbe essere invece Moise Kean, che in bianconero gioca poco e non si è mai espresso al top, mentre a Parigi è stimato e ha vissuto la miglior annata della sua carriera.