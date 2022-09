La Juventus ha un problema, il Psg può risolverlo

Sfidanti in Champions, Juventus e Paris Saint-Germain continuano a fare affari sul mercato: il nuovo scambio per accontentare Allegri

Parte la Champions League e per la Juventus inizia con il botto. E’ subito supersfida contro il Paris Saint-Germain, una delle formazioni che si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di arrivare fino in fondo.

Del resto se hai nella tua rosa Mbappe, Neymar e Messi difficilmente puoi accontentarti di partecipare. La squadra parigina vuole il trofeo dalle grandi orecchie, ma anche la Juventus ha voglia di fare molta strada in Europa. Per riuscirci Allegri dovrà meglio di quanto visto finora in campionato. Il tecnico toscano lo ha detto in conferenza stampa: non è con il Psg che si giocano la qualificazione ma con il Benfica. Obiettivo passare il turno, poi da febbraio si vedrà dove si potrà arrivare. Magari anche con qualche nuovo innesto e qui c’è un profilo che serve più di altri: con Alex Sandro che non convince in pieno, la Juventus ha la necessità di trovare un terzino sinistro e dal Psg può arrivare il nome giusto.

Calciomercato Juventus, scambio con il Psg

La serata di Champions sarà anche l’occasione per i due club di parlare di nuove possibili operazioni di mercato dopo quella che ha portato Paredes a Torino. In particolare la Juventus potrebbe chiedere informazioni su Juan Bernat. Ventinove anni, terzino sinistro spagnolo, è un profilo che non dispiacerebbe ad Allegri e che andrebbe a completare la batteria di esterni.

Per arrivare a lui, Cherubini potrebbe proporre il nome di Adrien Rabiot. Il francese, già passato dalle parti di Parigi, è stato vicino al Manchester United prima che tutto saltasse per il mancato accordo tra club e giocatore. A gennaio il suo nome potrebbe tornare ad essere in uscita e lo scambio con Bernat risolverebbe il problema terzino per Allegri. Da valutare però la risposta del Psg che a centrocampo ha già fatto diverse operazioni come quella con il Napoli per Fabian Ruiz.