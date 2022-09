Colpo prenotato, la Juventus pesca dalla big di Serie A

Colpo a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha appena incassato la tegola Pogba. Tutti i dettagli

“La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi. Quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani”.

“Inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”. Ad inizio stagione Massimiliano Allegri ha fissato ben chiaro l’obiettivo stagionale della sua Juventus. La società bianconera vuole tornare a vincere lo scudetto, ma in questa prima parte di stagione deve subito far fronte ad assenze pesantissime: a Chiesa, infatti, si è aggiunta quella di Paul Pogba. “Aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo a gennaio. Difficilmente sarà prima di novembre, serve essere realisti. Siamo pronti per il PSG e da venerdì pensiamo alla Salernitana”, ha annunciato l’allenatore bianconero alla vigilia del PSG. Il francese e Federico Chiesa torneranno al top solo a gennaio, e soprattutto a centrocampo la Juve perde così quello che sarebbe dovuto diventare il leader e trascinatore.

Juventus, dal campo al mercato: occhi in casa della big

Un centrocampista definitivamente esploso in Serie A è invece Koopmeiners, reduce addirittura da una tripletta e con 4 gol già all’attivo all’Atalanta. L’olandese è solo l’ultimo talento lanciato da Gasperini, e la dirigenza della Juventus osserva. Non sono infatti da escludere possibili assalti a partire dalla prossima estate, con il club bianconero che potrebbe anche tentare di anticipare la concorrenza. Occhi puntati anche su Koopmeiners.