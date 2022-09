Atalanta capolista: Monza ancora k.o, pari con gol a Salerno

L’Atalanta non si ferma più e vola al comanda della classifica di Serie A: Monza battuto con Stroppa che ora rischia l’esonero

Il Monza resta a quota zero punti. Dopo una campagna acquisti di tutto rispetto con l’arrivo di giocatori esperti, la compagine guidata da Stroppa si trova all’ultimo posto in classifica. L’Atalanta, invece, vola al primo posto in Serie A per la prima volta della gestione Gasperini: 0-2 rotondo nel derby lombardo. Pari con gol all’Arechi: Mazzocchi risponde al gol iniziale di Satriano. Poi ci pensa Dia per il 2-1 fino al definitivo due a due messo a segno di Lammers.

Salernitana-Empoli 2-2

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (56’ Daniliuc), Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore (71’ Kastanos), Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli (56’ Piatek). Allenatore: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas (56’ Bandinelli), Grassi, Henderson (66’ Bajrami); Pjaca (Akpa); Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

Reti: 31’ Satriano, 38’ Mazzocchi; 61’ Dia, 81′ Lammers

Monza-Atalanta 0-2

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola(86′ Izzo); Birindelli (76′ Molina), Pessina, Rovella, Sensi (76′ Colpani), Carlos Augusto; Petagna (69′ Petagna), Mota. All.: Stroppa

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta (46′ Soppy); De Roon, Koopmeiners; Lookman (88′ Boga), Malinovskyi (71′ Scalvini), Ederson (76′ Maehle); Hojlund (71′ Pasalic). All.: Gasperini

Reti: 57′ Hojlund, 65′ autorete Marlon