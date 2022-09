Occhi sul gioiello di Juric: derby di mercato in arrivo

Milan ed Inter monitorano con attenzione uno dei giocatori messi in mostra dal Torino di Juric: derby di mercato in arrivo

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, nonostante la partenza di due big come Gleison Bremer e Andrea Belotti, il Torino di Ivan Juric ha già messo in mostra le capacità dei nuovi arrivati. Oltre a Nemanja Radonjic, l’attaccante serbo che non sta facendo rimpiangere un’icona come il ‘Gallo’, c’è un altro profilo, sempre proveniente dall’Est Europa, che sta destando l’interesse di parecchi grandi club.

Stiamo parlando ovviamente di Nikola Vlasic, il talentuso trequartista classe ’97 che il Toro ha preso in prestito dal West Ham. L’accordo col ricco club inglese, che sostanzialmente nello stesso ruolo ha preso nel frattempo un certo Lucas Paquetà, prevede un diritto di riscatto a favore del club granata fissato a 15 milioni più 3 di bonus. Un investimento eccezionale, se il rendimento del corato continuerà su questi livelli. Inevitabile, di converso, che il fantasista abbia anche attirato gli occhi di alcune big di Serie A.

Milan ed Inter su Vlasic: ecco i primi sondaggi

Le prestazioni del giocatore granata hanno attirato gli sguardi ‘minacciosi’ di Milan ed Inter, che fiutano il colpo a costi relativamente contenuti. Ipotizzando che il Toro possa riscattare il calciatore in vista di una sicura plusvalenza rivendendolo a costi maggiorati, le due milanesi non hanno paura di trattare eventualmente con la dirigenza granata ancor prima che questa sborsi i 15, o 18, milioni agli Hammers.

In casi come questi un pressing portato col dovuto anticipo potrebbe fare il gioco anche del Torino, che potrebbe lasciare il calciatore ad uno dei due club, magari concordando in anticipo il prestito di uno dei tanti giovani interssanti dei rispettivi vivai. O l’arrivo, sempre a titolo temporaneo, di un esubero tecnico di una delle due squadre meneghine. I sondaggi esplorativi sono già iniziati: Vlasic è stato messo nel mirino da Milan ed Inter.